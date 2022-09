Euro de basket - Exploit majuscule des Belgian Lions qui s'imposent de 10 points contre l'Espagne

(Belga) L'équipe nationale belge masculine de basket a signé un exploit retentissant en s'imposant 73-83 contre l'Espagne dans son 3e match de groupe de l'Eurobasket, dimanche à Tbilissi, en Géorgie. C'est un 2e succès en 3 matches pour les Belgian Lions, qui ont fait un pas vers les huitièmes de finale.

La Belgique a parfaitement bien débuté la partie, dominant notamment les Espagnols sous les paniers. Après 10 minutes, le score affichait 11-15, notamment grâce à 5 points de Pierre-Antoine Gillet. Après un début de Q2 compliqué, avec plus de 4 minutes sans marquer le moindre point, la Belgique a vu l'Espagne s'échapper à 26-17 mais, portée par Manu Lecomte, elle est revenue à un point au moment de rentrer aux vestiaires (33-32). Les troupes de Dario Gjergja ont ensuite dominé le second acte, remportant les 3e et 4e quart-temps. Outre les 20 points de Manu Lecomte, la Belgique a pu compter sur les 14 unités de Pierre-Antoine Gillet ainsi que sur les précieux Retin Obasohan (11 pts) et Ismael Bako (10 pts, 9 rebonds). La Belgique, après une victoire contre la Géorgie (79-76) et une défaite contre le Monténégro samedi (76-70), partage désormais la première place avec le Monténégro et l'Espagne (5 pts). La Turquie peut passer seule en tête en cas de victoire contre la Géorgie ce dimanche soir. Mardi (13h30 belges), les Belges défieront d'ailleurs la Turquie, invaincue avant de défier les Géorgiens. Les Lions ponctueront leur phase de groupes mercredi contre la Bulgarie (16h15). Les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. (Belga)