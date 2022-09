Belgian Cats - Les Cats ponctuent leur préparation au Mondial par un revers face à la France

(Belga) Les Belgian Cats ont été battues 69-76 par la France en match de préparation à la Coupe du monde de basket féminin, dimanche à Courtrai. Vendredi à Pau, l'équipe nationale belge féminine s'était déjà inclinée devant les Bleues (74-55).

La Belgique a toutefois dû évoluer sans ses étoiles Emma Meesseman et Julie Allemand, retenues en WNBA où elles disputent les playoffs avec le Chicago Sky. Laure Résimont a elle dû quitter le parquet avant même la fin du premier quart-temps, victime d'une blessure à la cheville. Dimanche, le sélectionneur français de la Belgique Valéry Demory a dévoilé le nom de onze des douze Belgian Cats qui participeront à la Coupe du monde fin du mois en Australie. Par rapport à la présélection de 13 joueuses communiquée mercredi avant les matches de préparation face à la France, Marie Vervaet quitte la sélection. Elise Ramette et Serena-Lynn Geldof sont en ballotage pour la 12e et dernière place. "Ce choix tactique n'a pas encore été fait", explique Valéry Demory. Les onze joueuses d'ores et déjà sélectionnées sont Antonia Delaere, Laure Résimont, Emma Meesseman, Kyara Linskens, Hind Ben Adbelkader, Becky Massey, Maxuelle Lisowa-Mbaka, Billie Massey, Julie Vanloo, Julie Allemand et Ine Joris. Les Cats, qui partiront samedi pour les antipodes, ont été versées dans le groupe A. Elles débuteront leur Mondial le 22 septembre à Sydney face aux Etats-Unis (FIBA 1). Les Belges affronteront ensuite la Corée du Sud (FIBA 13) le 23 septembre, Porto Rico (FIBA 17) le 24 septembre, la Bosnie-Herzégovine (FIBA 26) le 26 septembre) et la Chine (FIBA 7) le 27 septembre. Les quatre premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale, qui seront joués le jeudi 29 septembre. Les demi-finales et la finale suivront respectivement le 30 septembre et le 1er octobre. (Belga)