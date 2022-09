WNBA - Le Chicago Sky bat le Connecticut Sun et prend une option sur la finale

(Belga) Le Chicago Sky d'Emma Meesseman et Julie Allemand, en s'imposant sur le parquet du Connecticut Sun, a pris une option sur la finale des playoffs de la WNBA, la Ligue professionnelle américaine de basket féminin. Dimanche, l'équipe des deux Belgian Cats s'est imposée 72-76 dans ce 3e duel des demi-finales, et mène désormais 2 victoires à 1.

Devant les 9.142 personnes présentes dans la Mohegan Sun Arena, le Sky a pu compter sur quatre joueuses à 12 points au moins, dont Meesseman (13 pts) et Candace Parker (16 pts). Le score était encore de 70-72 à 22 secondes de la sirène mais Parker et Courtney Vandersloot ont fait la différence sur la ligne des lancers francs pour donner la victoire aux championnes en titre. Outre ses 13 points, Meesseman a ajouté 3 rebonds, 6 passes, 5 interceptions et 1 bloc à sa prolifique ligne de statistiques, le tout en 31:43 de jeu. De son côté, Allemand a joué 9:03 en sortie de banc. Elle a inscrit 5 points et donné 2 passes. Après une défaite initiale à domicile (63-68), Chicago avait rectifié le tir dans la foulée (85-77) avant de prendre les commandes ce dimanche. Le 4e matches de la série - disputée au meilleur des cinq rencontres - se jouera mardi, toujours dans le Connecticut. Dans l'autre demi-finale, les Las Vegas Aces et le Seattle Storm sont à égalité (1-1) avant leur duel dominical. (Belga)