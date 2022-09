Serie A - Première défaite de la saison pour l'AS Rome, largement battue par l'Udinese

(Belga) Après trois victoires et un partage, l'AS Rome a enregistré dimanche sa première défaite de la saison en s'inclinant lourdement sur le terrain de l'Udinese (4-0). L'équipe de José Mourinho aurait pu prendre les commandes de Serie A en cas de victoire.

Le défenseur néerlandais Rick Karsdorp a offert le premier but à Iyenoma Udogie sur une remise de la poitrine mal calibrée. En seconde période, malgré les tentatives de Paulo Dybala, l'Udinese a ajouté trois buts via Lazar Samardzic, Roberto Pereyra et Sandi Lovric. Au classement, les Romains sont cinquièmes avec 10 points, une longueur derrière Naples et l'AC Milan et à égalité avec l'Atalanta et l'Udinese. (Belga)