Aïe: Christian Benteke rate un penalty pour sa première titularisation à DC United (vidéo)

Christian Benteke n'a pas pu remercier son coach Wayne Rooney d'avoir obtenu sa première titularisation au sein de l'équipe de DC United dimanche dans le championnat de la Major League Soccer (MLS). Le Diable Rouge (45 caps) a manqué la conversion d'un penalty à la 66 minutes et le club de Washington n'a pu fait que match nul (0-0) à domicile contre les Colorado Rapids.

Benteke, 31 ans, a débuté en montant au jeu sur la pelouse de New York City (victoire 1-2). Dimanche, il a joué tout le match aux côtés notamment de Andy Najar (ex-Anderlecht). DC United compte 26 points en 29 matches et occupe la 14e et dernière place de la Conférence Est et n'a plus de réelles chances de se qualifier pour les play-offs.