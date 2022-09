Reece James prolonge à Chelsea jusqu'en 2028

(Belga) Chelsea a prolongé le contrat de son arrière latéral droit Reece James de six années, a annoncé lundi le club de Premier League. Le joueur de 22 ans formé dès l'âge de 6 ans chez les Blues est désormais lié jusqu'en juin 2028.

"C'est un joueur exceptionnel et un vrai Chelsea man, et nous sommes tous impatients de le voir continuer à s'épanouir à Stamford Bridge", a déclaré le président du club Todd Boehly. Arrivé en équipe première en 2019, après avoir été prêté une saison à Wigan, James a fait son trou depuis lors alignant 128 rencontres sous le maillot floqué du numéro 24 (10 buts, 20 assists). Cette saison, en cinq rencontres de championnat il a délivré une passe décisive et inscrit un but. Il compte aussi 13 caps avec l'équipe d'Angleterre depuis le 8 octobre 2020. (Belga)