Thomas Detry obtient sa carte pour le PGA Tour

Le Belge de 29 ans a disputé quatre tournois PGA et le 'The Open Championship', l'un des quatre tournois majeurs de la saison. Il a respectivement terminé 10e, 15e et deux fois 22e des tournois PGA et 34e du Open Championship. Engagé ces dernières semaines sur le Korn Ferry Tour, qui offrait une carte au top 25, il a dû patienter l'issue de l'ultime ournoi, lors duquel il n'a pas franchi le cut, pour être certain de figurer parmi les 25 premiers. Finalement 17e, notamment grâce à une 4e place lors du Albertsons Boise Open, il a décroché le précieux sésame. Detry, qui a étudié à l'Université de l'Illinois, est actif sur le principal circuit européen depuis 2017 et attend toujours une première victoire. Dès jeudi, il disputera le BMW Championship, en Angleterre, un tournoi du DP World Tour. Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts seront aussi de la partie. La présence du Bruxellois au Fortinet Championship, le premier des 44 tournois PGA de la prochaine saison, est encore incertaine. (Belga)