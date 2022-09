Celis, Vervoort, De Valck et Augustijnen représenteront la Belgique à Graz

(Belga) Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck et Caspar Augustijnen représenteront la Belgique lors de l'Euro de basket 3x3, qui se tiendra du 9 au 11 septembre à Graz, en Autriche. Basketball Belgium l'a annoncé lundi dans un communiqué de presse.

Cinquièmes au ranking mondial et têtes de série N.4 de cet Euro, les Belgian 3x3 Lions sont tombés dans la poule D avec les Pays-Bas (FIBA 7) et l'Azerbaïdjan (FIBA 75). Les Belges affronteront l'Azerbaïdjan le 9 septembre à 16h45, avant un duel de voisins en soirée (22h05). Belges et Néerlandais sont les favoris aux deux premières places, qualificatives pour les quarts de finale. Ils croiseront avec le groupe B, où figurent la Lituanie (FIBA 2), l'Autriche (FIBA 13) et la Hongrie (FIBA 44). Celis, Vervoort, De Valck et Augustijnen ont récemment remporté, ensemble et sous la bannière du Team Antwerp, le Masters de Debrecen. Fin juin, la Belgique a pris la 4e place de la Coupe du monde à Anvers, un an après avoir terminé 4e des Jeux Olympiques de Tokyo. Les Cats 3x3 ne sont pas présentes en Autriche. (Belga)