Mondiaux de cyclisme - L'Italienne Marta Cavalli renonce aux Mondiaux

(Belga) Marta Cavalli, lauréate de l'Amstel Gold Race et de la Flèche Wallonne cette saison, ne disputera pas les prochains Mondiaux de cyclisme, prévus du 18 au 25 septembre en Australie. L'Italienne de 24 ans n'est pas remise d'une chute subie lors du Tour de France féminin. "Je dois malheureusement renoncer aux Mondiaux, je ne serai pas à Wollongong", a écrit Cavalli sur Instagram.

Tombée lors de la 2e étape du Tour, elle s'est occasionnée un traumatisme crânien. "Mon rétablissement est plus long que prévu et je souffre toujours des séquelles. Mon équipe et moi avons fait tout ce qui était possible mais nous devons penser à ma santé." Cavalli était l'une des favorites après avoir terminé 2e du Giro Donne, le Tour d'Italie féminin, derrière la Néerlandaise Annemiek van Vleuten. (Belga)