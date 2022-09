US Open - Swiatek se qualifie dans la douleur contre Niemeier et défiera Pegula en quarts

(Belga) Après avoir longtemps bataillé contre l'Allemande Jule Niemeier (WTA 108), la N.1 mondiale Iga Swiatek s'est imposée 2-6, 6-4, 6-0 après 2h23 de jeu lundi en huitièmes de finale de l'US Open, lundi à New York. La Polonaise de 21 ans jouera contre l'Américaine Jessica Pegula (WTA 8).

La Polonaise s'est montrée beaucoup plus irrégulière qu'à l'accoutumée, commettant pas moins de 31 fautes directes, contre 19 coups gagnants. Swiatek, qui domine le tennis féminin cette saison, avec six titres, dont Indian Wells, Miami, Rome et Roland-Garros, atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale sur le ciment de Flushing Meadows. En 2021, elle avait été éliminée en huitièmes par la Suissesse Belinda Bencic. En début de programme, Pegula s'est qualifiée facilement en battant la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 21) sur le score de 6-3, 6-2. L'Américaine âgée de 28 ans, déjà quart-de-finaliste à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, atteint pour la première fois ce stade de la compétition dans la banlieue new-yorkaise. (Belga)