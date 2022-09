US Open - Flipkens accède à la demi-finale en double mixte

(Belga) Kirsten Flipkens s'est imposée en quarts de finale du double mixte de l'US Open, la quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison, lundi à New York. Avec le Français Edouard Roger-Vasselin, Flipkens a battu les Australiens Samantha Stosur et Matthew Ebden sur le score de 6-7, 6-4, 11/9 après une heure et 41 minutes de jeu.

Flipkens et Roger-Vasselin affronteront, pour une place en finale, la Chinoise Shuai Zhang et le Croate Mate Pavic, têtes de série N.2. C'était la première fois que Flipkens disputait les quarts de finale d'une levée du Grand Chelem en double mixte. Elle avait déjà disputé les huitièmes de finale à deux reprises. D'abord à Wimbledon, en 2018 avec le Néerlandais Robin Haase, ensuite à l'US Open, déjà avec Roger-Vasselin, en 2019. La Limbourgeoise de 36 ans, dernière représentante belge engagée chez les seniors à Flushing Meadows, est encore en lice en double dames, où elle retrouve les quarts de finale trois ans après avoir atteint les demi-finales à Roland-Garros avec la Suédoise Johanna Larsson. Avec l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, elles défieront, pour une place dans le dernier carré, l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et l'Australienne Ellen Perez (N.10). "Flipper", qui a décidé d'arrêter sa carrière professionnelle en simple à l'issue du dernier Wimbledon, joue son 13e US Open. Elle avait disputé son premier en 2006 et n'avait plus été présente à New York depuis 2020. (Belga)