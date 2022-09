Qui va devenir N.1 mondial à la place de Daniil Medvedev ?

(Belga) Rafael Nadal peut redevenir N.1 mondial le 12 septembre, mais son élimination lundi en 8es de finale de l'US Open a augmenté les chances de Carlos Alcaraz et Casper Ruud de monter sur le trône à l'issue du Majeur new-yorkais.

Le changement au sommet de la hiérarchie du tennis masculin a été initié par la défaite du tenant du titre et N.1 mondial Daniil Medvedev dès les 8es de finale dimanche. Nadal, actuel 3e mondial, redeviendra ainsi N.1 à 36 ans et pour la neuvième fois de sa carrière à condition que ni Alcaraz, ni Ruud ne parvienne en finale. Il avait occupé la place pour la dernière fois durant 13 semaines, du 4 novembre 2019 au 2 févier 2020. Il était devenu N.1 pour la première fois le 18 août 2008 et a occupé cette position au sommet pendant 209 semaines/ Alcaraz, actuel 4e à 19 ans, et Ruud, 7e à 23 ans, accèderont au sommet de la hiérarchie mondiale à condition de se hisser en finale. Dans le cas où ils y parviendraient tous les deux, le vainqueur de l'US Open deviendrait alors N.1.