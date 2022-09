Hoefkens sur le début de saison manqué de Leverkusen: "3 sur 15, ça ne veut rien dire"

(Belga) Le Club de Bruges va débuter sa campagne de Ligue des Champions mercredi (21h), dans le groupe B, contre le Bayer Levekusen, un club en difficulté en ce début de saison. "Mais leur 3 sur 15 ne veut absolument rien dire", a prévenu l'entraîneur brugeois Carl Hoefkens en conférence de presse mardi.

Le Bayer occupe la 14e place en Bundesliga avec un maigre bilan de 3 sur 15. De plus, l'équipe de Gerardo Seoane a été directement éliminée en coupe d'Allemagne, par le SV Elversberg (D3). De son côté, Bruges reste sur 4 victoires de rang. "Nos quatre derniers matchs nous donnent confiance, bien sûr", a expliqué Hoefkens. "Mais c'est une autre compétition. Leur 3 sur 15 ne veut absolument rien dire. La Ligue des Champions c'est un autre contexte. Pour eux aussi, ce sera un gros défi." Leverkusen dispose de joueurs de qualité, pense Hoefkens. Devant, le Bayer présente des joueurs dangereux comme Patrick Schick, Moussa Diaby et Callum Hudson-Odoi. "Peut-être que la confiance dans l'équipe n'est pas au top en ce moment. Mais quand tu vois ce qu'ils ont réalisé avec cette équipe l'an passé, tu dois te dire que c'est un effectif de grande qualité." Hoefkens ne pense pas que la victoire contre Leverkusen soit indispensable. "Le résultat du premier match n'est jamais décisif, mais tu peux faire une opération très positive, aussi sur le plan mental." Clinton Mata a reçu un coup à la cheville vendredi contre le Cercle. L'arrière-droit ne s'est pas entrainé mardi. L'entraîneur brugeois ne veut pas révéler comment il va le remplacer. Selon Hoefkens, le Club doit jouer "plus intelligemment". "Nous devons aussi être plus calmes lorsque nous n'avons pas le ballon et choisir nos moments. Les petits détails font toute la différence au plus haut niveau."