"Merci pour cette promo": la Fédération Française de char à voile chambre le PSG et leur propose... une initiation (vidéo)

La fédération française de Char à Voile n'en espérant pas tant. Depuis hier, les membres regardent sans doute en boucle la réponse de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui a préféré botter en touche quand il lui a été demandé si le club comptait, oui ou non, passer au train pour ses voyages. "Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", avait-il répondu.

Forcément, il fallait une réponse. La fédération, fière de ce coup de projecteur, a donc invité les joueurs à une courte initiation. "J'ai le plaisir d'annoncer à Christophe Galtier qu'on peut aller à Nantes depuis Paris en char à voile. Il faut juste 9 heures, un vent bien orienté et constant", a notamment répliqué Christophe Roger, le président de la fédération, sur Europe 1. "Merci au PSG pour cette belle promo", a-t-il aussi déclaré sur RTL.

Alors, Mbappé dans un char à voile, ça se tente ou pas ?