Polémique autour d'un déplacement au PSG: qu'en est-il chez nous? Les Diables Rouges sont-ils attentifs à leur emprunte écologique?

Après la polémique suscitée par l'attitude de l'entraîneur du PSG et de Kylian Mbappé, la question se pose désormais: le monde du football n'est pas sensible à la question climatique? Qu'en est-il chez nous? Les Diables Rouges font-ils attention à leur emprunte écologique? Selon l'Union Belge de football, plusieurs actions concrètes ont été mises en place depuis plusieurs mois.

Pour les déplacements, les Diables Rouges utilisent un bus ou un avion de ligne spécialement décoré. C'est d'ailleurs avec celui-là qu'ils font la plupart de leur voyage. "Ça dépend un petit peu de la situation, explique Pierre Cornez, porte-parole de l'Union belge de football. C'est clair que notre secteur d'activité, c'est l'international donc nos équipes nationales - les Diables rouges, mais il y a aussi beaucoup d'autres équipes nationales - sont très souvent amenées à jouer à l'étranger. Ce sont souvent quand même des déplacements relativement lointains. C'est vrai que l'avion est très souvent utilisé."

Et lorsque l'avion est inévitable, des mesures supplémentaires sont prises. Les équipes de jeunes partent dans des vols charters classiques. L'avion des Diables lui n'est plus exclusivement réservé aux joueurs. "On veut limiter le nombre de vols liés à notre activité. C'est la raison pour laquelle nous avons justement ouvert cet avion aussi à d'autres personnes. Et c'est ainsi que notamment les médias ou des représentants de la délégation qui assistent aussi aux matchs en question peuvent voyager directement avec l'équipe", poursuit Pierre Cornez.

L'envie de changer les mentalités, prendre ses responsabilités... C'est comme ça que l'Union belge paie des compensations par dioxyde de carbone émis lors de chaque déplacement des équipes nationales. "Nous participons aussi, au niveau de la Fédération belge de football, à un programme de compensation. Et là, par rapport à la quantité de CO2 qui est émise consécutivement à nos vols, on reverse un certain montant pour différents projets, notamment des projets écologiques", informe le porte-parole de l'Union belge de football.

Les Diables Rouges ne font aucun trajet en jet privé dans le cadre de l'équipe nationale. Pour la Coupe du monde au Qatar, en revanche, le seul moyen de transport possible sera forcément l'avion.