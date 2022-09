Jupiler Pro League - Les sanctions d'Okumu et de François réduitent à un match effectif

(Belga) Le comité disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge de football (URBSFA) a décidé mardi de réduire à deux matches, dont un effectif, les suspensions de Joseph Okumu (La Gantoise) et Guillaume Français (Union).

Mardi, le club gantois a plaidé la cause de son joueur, exclu dimanche contre Charleroi (défaite 2-1) pour un geste revanchard sur Isaac Mbenza. La Gantoise a estimé que le geste de Mbenza n'avait rien à faire sur un terrain de football non plus et qu'il avait réagi de manière théâtrale. Le joueur a aussi présenté ses excuses. Le parquet de l'Union belge de football avait proposé, lundi, quatre matchs de suspension, trois effectifs et un avec sursis, et une amende de 3.500 euros effectifs à l'encontre de Joseph Okumu. Sa suspension et son amende (1.500 euros effectifs in fine) ont donc été revues à la baisse. Le cas de Guillaume François (Union Saint-Gilloise), auteur d'un tacle dangereux lors de la victoire de l'Union à Zulte Waregem (1-3), a aussi fait l'objet d'un débat. Le comité a aussi abaissé la sanction après avoir pris compte du fait que c'était l'autre pied, pas celui du tacle, qui a touché le joueur adverse. Le latéral droit est suspendu un match effectif et devra s'acquitter d'une amende de 1.500 euros.