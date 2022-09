Maxime De Zeeuw : "Ne pas calculer et y aller pour la victoire contre la Bulgarie"

(Belga) Une chose est sûre pour les Belgian Lions. S'ils s'imposent contre la Bulgarie mercredi (16h15) dans leur dernier match de groupe, ils seront qualifiés pour la phase finale de l'Eurobasket. Un scenario qui qualifie la Belgique sans victoire est probable mais les joueurs et le sélectionneur Dario Gjergja ne l'envisagent pas.

"Il faut maintenant se reconcentrer sur la Bulgarie", a lancé le capitaine Maxime De Zeeuw après la défaite belge 63-78 contre la Turquie mardi. "Mercredi, on a un match super important. Il ne faut pas calculer, sinon nous allons avoir des problèmes. Demain, on aura le couteau entre les dents, on veut aller en Allemagne (où se jouera la phase finale, ndlr). Je n'ai pas envie que cette victoire contre l'Espagne ne serve à rien." "La situation dans ce groupe est folle. Dans d'autres poules, vous êtes certains de passer avec deux victoires, pas ici", a dit Dario Gjergja à la veille d'affronter la Bulgarie de Sasha Vezenkov, joueur de l'Olympiacos. Le technicien a d'ailleurs indiqué avoir déjà pensé à ce duel décisif en partageant les minutes entre ses joueurs. Seuls Obasohan (21), Bratanovic (21) et Vanwijn (24) ont joué plus de 20 minutes mardi contre les Turcs. "Le but est que tout le monde arrive le plus frais possible car la Bulgarie est une très bonne équipe." De Zeeuw a aussi abordé les raisons de la défaite subie contre la Turquie. "L'énergie n'était pas la même qu'il y a deux jours contre l'Espagne. Quand c'est comme ça, on ne sait pas rivaliser contre une équipe athlétique et costaude", a expliqué l'ailier fort de 35 ans. (Belga)