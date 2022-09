Ligue des Champions - Avec un doublé de Mbappé, le PSG s'offre la Juventus pour lancer sa campagne

(Belga) Mardi soir, la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions dans le groupe H a vu le succès du PSG contre la Juventus (2-1), et la victoire de Benfica face au Maccabi Haifa (2-2).

Le PSG a lancé sa campagne de Ligue des Champions avec une victoire contre la Juventus, 2-1. Le match a débuté sur des chapeaux de roue avec un doublé de Kylian Mbappé (5e et 22e) qui a directement mis Paris sur les rails. Weston McKennie a réduit l'écart peu après le repos (53e), mais les visités ont tenu leur rang et défendu leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Dans l'autre rencontre du groupe, Benfica a battu le Maccabi Haifa, 2-0. Les Portugais ont fait la différence en 5 minutes en deuxième période, Rafa Silva ouvrant le score (50e) et Grimaldo décochant une frappe spectaculaire pour doubler l'avantage du club lisboète (54e). Ainsi, Benfica s'empare de la 1re place du groupe, devant le PSG à la différence de buts. La Juventus suit et le Maccabi Haifa est actuellement en dernière position. (Belga)