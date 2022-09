Jupiler Pro League - Le Standard attire Philip Zinckernagel, Offord et Pape Demba Diop à Zulte Waregem

(Belga) Le Standard de Liège a trouvé un accord avec l'Olympiacos concernant le prêt de l'ailier gauche danois Philip Zinckernagel, ont annoncé les Liégeois mardi soir, peu avant la fermeture du mercato estival belge.

Âgé de 27 ans, Zinckernagel a commencé sa carrière professionnelle au Danemark où il a joué pour différents clubs entre 2013 et 2018 : le HB Koge, le FC Helsingor et le SonderjyskE. Un passage réussi au FK Bodo/Glimt, où il a compilé 35 buts et 36 assists en 89 matches, lui a permis de rejoindre le club anglais de Watford en 2021. Ne parvenant pas à s'imposer, il a été prêté la saison dernière à Nottingham Forest avant d'être transféré en Grèce cet été. Zulte Waregem a aussi annoncé deux arrivées en fin de soirée, celles de l'attaquant nigérian Chinonso Offor et de Pape Demba Diop. Âgé de 22 ans, le premier quitte la MLS et Montréal pour le Essevee. De son côté, Pape Diop est un joueur sénégalais de 19 ans et provient de son pays natal. (Belga)