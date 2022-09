Le pistard Robbe Ghys quitte Sport Vlaanderen-Baloise pour Alpecin-Deceuninck

(Belga) Alpecin Deceuninck a annoncé mercredi matin l'arrivée, en vue de la saison prochaine, de Robbe Ghys. Celui qui combine piste et route a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025 en faveur de l'équipe cycliste belge.

Ghys, natif de Hasselt, a récemment remporté deux médailles sur piste à l'Euro de Munich, décrochant l'argent dans la course aux points et le bronze dans l'américaine, avec Fabio Van Den Bossche, lui aussi pensionnaire de l'équipe Alpecin-Deceuninck. "Le caractère belge et familial ainsi que l'approche très professionnelle de l'équipe ont été déterminants pour moi", a dit le Belge de 25 ans, qui quitte Sport Vlaanderen - Baloise, où il évoluait depuis 2018. "Je crois en ce projet et j'espère encore me développer comme coureur." "Je suis également content que l'équipe me permette de continuer à combiner la piste et la route. Signer un contrat de trois ans me procure énormément de confiance. Dans les prochaines années, j'espère faire partie du train de l'équipe pour les sprints", a ajouté Ghys. "Je suis également heureux de pouvoir me préparer aux Jeux Olympiques de Paris, après lesquels je me concentrerai uniquement sur la route." (Belga)