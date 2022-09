Zverev, dont les ligaments sont "complètement guéris", ne craint pas les Belges

(Belga) Gravement blessé aux ligaments de la cheville droite lors de sa demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal, Alexander Zverev espère pouvoir bientôt faire son retour en compétition. "Les ligaments sont complètement guéris", a déclaré l'Allemand à Sport Bild, laissant la porte ouverte quant à sa participation à la phase de groupes de la Coupe Davis, lors de laquelle les Allemands croiseront notamment la route de la Belgique.

Zverev, malgré quelques douleurs occasionnelles, pourrait donc défier la Belgique, la France et l'Australie au sein du groupe C, disputé sur surface dure à Hambourg. Natif de la ville hanséatique, Zverev estime que l'Allemagne a "de fortes chances" de passer le premier tour. N.2 mondial, Zverev a évoqué ses adversaires dans cette phase de groupes. "Je ne vais pas parler de l'Australie car on les jouera en dernier lieu. Tout le monde devrait battre la Belgique et contre la France, nous avons une chance", a lancé le droitier. Les deux premiers seront qualifiées pour la phase à élimination directe (quarts de finale, demi-finale, finale) prévue du 21 au 27 novembre à Malaga. Le capitaine belge de Coupe Davis Johan Van Herck a convoqué une présélection de cinq joueurs avec David Goffin (ATP 62), Zizou Bergs (ATP 154), Michael Geerts (ATP 237), Sander Gillé (ATP 67 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double). (Belga)