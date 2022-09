L'entraîneur de Silkeborg se voit comme l'outsider du groupe

(Belga) Silkeborg, premier adversaire d'Anderlecht jeudi (18h45) en Conference League, se considère comme "l'outsider" du groupe B. L'entraîneur Kent Nielsen l'a déclaré mercredi en conférence de presse.

"Dès le tirage, nous savions que nous étions l'outsider du groupe", qui comprend aussi West Ham et le Steaua Bucarest, a expliqué Nielsen. "Nous savons aussi que nous avons des qualités qui peuvent rendre la vie dure à Anderlecht. Nous savons qu'Anderlecht vit une période où les résultats ne sont pas ceux espérés. Cela reste une grande équipe par rapport à nous et il nous est difficile d'imaginer quelle équipe l'entraîneur alignera demain. Ils ont des joueurs expérimentés et des jeunes très talentueux. Si nous voulons avoir une chance, nous devrons réaliser une performance collective de haut niveau." Anderlecht reste sur un bilan d'1 point sur 9 en championnat. "Mais parfois, un match en Europe peut aider à se redresser", a prévenu Nielsen. "C'est un nouveau tournoi, une approche différente. Un bon résultat peut relancer Anderlecht. Je ne l'espère pas pour nous", a souri l'entraîneur de 60 ans. Silkeborg retrouve l'Europe après 21 ans d'absence et une élimination au premier tour de la Coupe de l'UEFA en 2001. Les Danois auraient pu disputer l'Europa League, mais ont été éliminés en barrages par HJK. "Il y a bien sûr de l'excitation au club pour jouer cette compétition, même si c'était une déception de ne pas se qualifier pour l'Europa League. Ce sera une nouvelle expérience pour beaucoup au club." Concernant le style de son équipe, Nielsen, vainqueur de l'Euro 1992 comme joueur, explique que "nous aimons avoir le ballon. Pas seulement pour jouer la possession, nous aimons attaquer rapidement. Nous sommes à l'aise avec le ballon. L'an passé, nous étions le club avec la plus grande possession du ballon dans notre championnat", a conclu l'entraîneur.