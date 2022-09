Le FC Bruges encaisse par deux fois mais gagne 1-0 et remporte trois points très précieux

Le FC Bruges lance sa campagne européenne en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen ce mercredi soir.

Suivez le match EN DIRECT

Le Club de Bruges a réussi son entrée en Ligue des Champions en battant mercredi le Bayer Leverkusen 1-0 grâce à un but d'Abakar Sylla (42e) pour la première journée du groupe B de la C1.

Comme l'objectif commun était de ne pas prendre de risques, les deux équipes ne se sont pas lancées à fond à l'attaque. Leverkusen a bien essayé de mettre le Club sous pression mais les Blauw&Zwart n'ont éprouvé aucun problème même si Simon Mignolet a dû plonger sur un tir de Moussa Diaby (9e).

Par la suite, les Brugeois ont pris le contrôle de la situation, mais ils devaient se méfier des contre-attaques adverses, qui ont obligé Sylla à stopper Hudson-Odoi (15e) et Meijer à coincer le rapide Jeremie Frimpong (20e). Les Blauw&Zwart ont quand même eu chaud quand Mignolet a dévié de la main un envoi de Diaby sur le poteau (27e).

Alors que le match semblait se trouver dans une impasse, Bruges a pris l'avantage par Sylla: sur un corner botté par Andreas Skov Olsen, l'Ivoirien a frappé de la tête un ballon que Lukas Hradecky a capté avant de retomber derrière la ligne de but (42e, 1-0).

Dès la reprise, Leverkusen s'est montré plus pugnace qu'en première période d'autant que Bruges lui laissait le ballon. L'absence de précision dans son jeu offensif a toutefois engendré de la frustration dans le chef de plusieurs joueurs comme Palacios (59e) et Robert Andrich (62e), qui ont été avertis.

Les Allemands se devaient de prendre des risques et ont failli être surpris par un coup de tête de Meijer (64e).

Malgré toutes ses difficultés, le Bayer pensait avoir égalisé par Patrik Schick sur un centre de Hudson-Odoi, mais l'arbitre a annulé le but suite à l'intervention du VAR pour un hors jeu préalable de Jonathan Tah (73e).

Revivez le direct

C'est terminé ! Bruges l'emporte !

90+2': Quel arrêt de Mignolet !! Simon se couche parfaitement et sort royalement le ballon qui filait au fond ! Un arrêt d'une importance capitale !

90+2': Attention pour les Brugeois ! Leverkusen obtient un coup-franc aux 35 mètres. La tension est énorme, c'est un moment clé.

90': Il y aura quatre minutes de temps additionnel.

89': Bruges défend un peu plus haut, une dizaine de mètres de gagné sur le terrain.

87': Deux occasions pour Leverkusen ! Chaque fois les frappes ne sont pas cadrées. Heureusement pour Bruges qui respire encore, mais qui souffre énormément.

84': Bruges commence à en avori plein les pieds. Les Belges reculent car ils ne veulent laisser aucun espace, mais cela permet aux Allemands de presser très fort. Les Brugeois doivent tenir encore 10 petites minutes. Ça va être très long !

73': Encore un but annulé pour hors-jeu ! Bruges en a plein les pieds et doit absolument sortir de cette mauvaise spirale.

72': Bruges sauvé par le VAR ! Leverkusen avait ouvert le score, mais le VAR intervien tet annule le but pour un hors-jeu millimétrique.

67': Les occasions commencent à se faire rare. Le match est bloqué de part et d'autres. Il faudrait un nouveau but pour venir réveiller tout le monde.

63': Premier changement pour Bruges. Jutglat sort et Yaremchuk fait sa montée au jeu.

60': Belle intervention de Simon Mignolet. Le portier bloque parfaitement un ballon qui venait depuis le côté droit. Finalement, le joueur allemand était hors-jeu.

55': La reprise est intéressante. Les Allemands n'acceptent pas la défaite et poussent tandis que les Brugeois comptent bien garder leur avantage. Le jeu est plus rapide qu'en première période.

50': La réponse Brugeoise ! Jutglat envoie une frappe sèche plein axe, captée sans trop de difficulté par le gardien.

48': Le corner ne donne rien du tout. On repart pour les Brugeois.

47': Première demi-occasion pour leverkusen. Diaby (encore lui) frappe, le ballon est dévié et Mignolet est pris à contre pied mais voit le cuir passer à quelques centimètres de son poteau et sort en corner.

46': C'est parti pour la seconde période. Les Brugeois sont à 45 minutes de trois points très précieux. Leverkusen étant le concurrent le plus 'abordable' du groupe, il est important de ne pas se faire avoir.

Le résumé de la seconde période

45': La réaction allemande a été immédiate après le but, mais les Brugeois ont tenu bon ! La tension est montée d'un gros cran, mais le score n'a plus bougé et Bruges mène à la mi-temps.

41': BUUUUT de Sylla ! Le défenseur, auteur d'un très bon match, débloque la situation et met Bruges aux commandes d'une belle tête sur corner. Il faut admettre que le gardien fait une erreur, mais Bruges s'en fiche et c'est 1-0 !

35': La Coupe du monde de Rugby ne commence que dans un an presque jour pour jour (8 sept 2023) mais Jutgla s'entraine déjà. L'attaquant brugeois envoie une frappe dans les nuages qui aurait probablement été un essai transformé. Au rugby ça aurait fait trois points, au football ça donne un ballon pour l'adversaire.

32': Le match devient un peu brouillon. Les deux équipes se neutralisent, et soudain ça s'enflamme sur une perte de balle qui ne donne rien de très concret. Ce n'est pas un mauvais match, mais ce n'est pas le plus excitant non plus.

27': Superbe frappe de Diaby ! Mignolet se détend et dévie le cuir sur le poteau. C'était très très chaud !

24': Les statistiques sont assez équilibrées pour le moment. 58% de possession pour Bruges. Mais toujours une seule frappe cadrée : celle des Allemands.

21': Ooooh grosse occasion pour Leverkusen ! Odoi se prend un petit pont, le ballon arrive dans le petit rectangle et un attaquant allemand vient couper au premier poteau. Le ballon passe à 30 cm du poteau. Bruges a eu très chaud !

20': Petit cafouillage dans la défense brugeoise. Rien de très menancant, mais il faut éviter ce genre de frayeur.

16': La situation se bouche un petit peu après 5 bonnes minutes brugeoise. Les deux équipes ne veulent surtout pas se dégarnir, ça se sent. Néanmois, les passes se succèdent et la tension est bien présente !

12': Très belle action entre Nielsen et Sowah. L'attaquant frappe mais le ballon est dévié et file en corner. Ce dernier ne donnera rien. Les Brugeois sont de pus en plus pressants.

9': Premier tir cadré de la rencontre ! Diaby, joueur de Leverkusen s'amuse dans la défense de Bruges, envoie une frappe puissante au ras de terre qui est bien captée par Mignolet. Premier avertissement pour les Brugeois.

7': Nouvelle phase intéressante pour les Brugeois. Skov Olsen fait un joli numéro à l'entrée du rectangle du Bayer, mais est stoppé par la défense.

5': Première "occasion" pour les Bruegois. Rien de très dangereux, le ballon sort plusieurs mètres à côté du but mais ils posent les bases.

1': Ça n'a pas trainé. Même pas une minute de jeu et un joueur de Lerverkusen reste au sol après un duel. Il se relève après quelques secondes.

0': C'est parti !

Les joueurs montent sur le terrain. La rencontre va commencer dans quelques instants.

L'avant match

30 minutes avant le coup d'envoi, le stade se rempli. Les supporters seront présents en nombre, même s'il restera quelques sièges vides. Environ 22.000 places seront occupées sur une capacité de 27.000.

Les compositions des deux équipes sont tombées. Raphael Onyedika va connaitre sa première titularisation avec le Club de Bruges mercredi à l'occasion du match contre le Bayer Leverkusen, comptant pour la première journée de la Ligue des Champions.

En l'absence de Clinton Mata, blessé, l'entraîneur brugeois Carl Hoefkens a opté, devant le gardien Simon Mignolet, pour une défense à quatre composée, de droite à gauche, de Denis Odoi, Brandon Mechele, Abakar Sylla et Bjorn Meijer.

Au milieu, Onyedika, qui était monté au jeu contre le Cercle Bruges, trouvera à ses côtés Casper Nielsen et le capitaine Hans Vanaken.

Andreas Skov Olsen, Ferran Jutgla et Kamal Sowah animeront le secteur offensif. Deux recrues importantes du mercato, le Diable Rouge Dedryck Boyata et Roman Yaremchuk, prendront place sur le banc.

En face, l'entraîneur du Bayer Leverkusen Gerardo Seoane alignera pour la première fois dans le onze de base Callum Hudson-Odoi, prêté par Chelsea. L'Anglais évoluera en soutien de l'attaquant Patrik Schick. L'ancien Brugeois Odilon Kossounou débutera également la rencontre.

Les deux équipes sont dans des dynamiques totalement différentes.Là où les Brugeois sont en pleine confiance, les Allemands n'ont toujours pas réussi à se mettre sur de bons rails. Aux Brugeois d'en profiter ce soir.

Le Bayer occupe la 14e place en Bundesliga avec un maigre bilan de 3 sur 15. De plus, l'équipe de Gerardo Seoane a été directement éliminée en coupe d'Allemagne, par le SV Elversberg (D3). De son côté, Bruges reste sur 4 victoires de rang. "Nos quatre derniers matchs nous donnent confiance, bien sûr", a expliqué Carl Hoefkens, l'entraîneur brugeois. "Mais c'est une autre compétition. Leur 3 sur 15 ne veut absolument rien dire. La Ligue des Champions c'est un autre contexte. Pour eux aussi, ce sera un gros défi."

Hoefkens ne pense pas que la victoire contre Leverkusen soit indispensable. "Le résultat du premier match n'est jamais décisif, mais tu peux faire une opération très positive, aussi sur le plan mental."

La rencontre est à suivre dès 20h15 sur Club RTL et RTL Play.

Si cela peut inspirer les aînés, l'équipe de jeune du Club a parfaitement réussi son entrée en Youth League, la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans. Ils se sont imposés 4-1 contre les jeunes du Bayer Leverkusen.