Ligue de Diamant - A Zurich, Kovacs établi un nouveau record au lancer du poids grâce à un jet à 23m23

Grâce à un super jet à 23m23, l'Américain Joe Kovacs a remporté la finale du lancer du poids de la Ligue de Diamant jeudi à Zurich. Du coup, il est passé de la cinquième à la deuxième place du classement mondial de tous les temps.

En améliorant son record personnel, Kovacs a aussi établi le record de la Ligue de Diamant et du meeting suisse et a signé la meilleure performance mondiale de l'année. Son compatriote et détenteur du record du monde Ryan Crouser est le seul à avoir fait mieux avec 23m37. Crouser a terminé deuxième avec un jet de 22m74. Cinq autres finales étaient au menu jeudi, toutes au centre-ville de Zurich, tandis que le reste des finales auront pour cadre le stade du Letzigrund. Chez les dames, l'Américaine Chase Ealey a remporté le lancer du poids avec 20m19 et l'Australienne Nina Kennedy a gagné le concours de saut à la perche avec un bond à 4m81. Le champion olympique italien Gianmarco Tamberi s'est imposé à la hauteur avec un saut à 2m34. Le 5.000 mètres a été remporté par des Kényans: Béatrice Chebet en 14:31.01 chez les dames et Nicholas Kipkorir en 12:59.05 chez les messieurs. Le gagnant de chaque finale perçoit 30.000 dollars, soit 30 019 euros. Deux Belges entreront en action vendredi: Ben Broeders au saut à la perche et Julien Watrin sur 400 mètres haies.