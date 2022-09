"C'est un bon gars": Simon Mignolet sous le charme d'Abakar Sylla après son titre d'Homme du match

Après la victoire contre le Bayer Leverkusen, Simon Mignolet était évidemment ravi des trois points, mais veut garder les pieds sur terre. "On voulait gagner ce match, mais on savait que ça serait difficile. Il faut rester tranquille, on a encore beaucoup de matchs à jouer en Ligue des Champions. On a vu l'année dernière que gagner le premier match, ça ne veut rien dire."

Concernant son jeune coéquipier Abakar Sylla, élu homme du match pour sa toute première rencontre en Ligue des Champions, Mignolet n'a que du positif à en dire. "Il montre ses qualités. C'est un bon gars. Il apprend très vite. S'il peut continuer à jouer de la manière dont il l'a fait aujourd'hui, il a une grande carrière qui l'attend", conclut le portier.