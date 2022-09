US Open - Kirsten Flipkens se qualifie pour la finale du double mixte

(Belga) Kirsten Flipkens s'est qualifié pour la finale du double mixte de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mercredi à New York.

Avec le Français Edouard Roger-Vasselin, Flipkens s'est imposée 6-4, 5-7, 10/6 contre la paire tête de série N.2 composée de la Chinoise Zhang Shuai et le Croate Mate Pavic. La rencontre a duré une heure et 26 minutes. "Flipper", qui a décidé d'arrêter sa carrière professionnelle en simple à l'issue du dernier Wimbledon, joue son 13e US Open. Elle avait disputé son premier en 2006 et n'avait plus été présente à New York depuis 2020. (Belga)