Athlétisme: les temps forts attendus du meeting de Zurich

Le programme principal des finales de la Ligue de diamant regroupe jeudi à Zurich (Suisse) un parterre de stars pour une dernière grande compétition internationale, avec notamment la Vénézuélienne Yulimar Rojas, l'Américain Noah Lyles et la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce.

- Rojas se projette -

Après sa saison 2021 exceptionnelle (titre olympique et record du monde à Tokyo), la Vénézuélienne Yulimar Rojas a été légèrement plus "discrète" en 2022, avec peu de compétitions.

Championne du monde à Eugene avec la 5e performance de l'histoire (15,47 m), Rojas a été plus décevante lors de ses autres sorties, malgré un triple saut réussi à 15,31 m à Lausanne il y a deux semaines.

L'an prochain elle espère participer à plus de compétitions de saut en longueur: "Je suis une athlète très ambitieuse. J'aime les défis, et c'en est un pour moi. J'aimerais participer à un grand championnat en longueur, avec les meilleures sauteuses", a-t-elle indiqué mercredi en conférence de presse.

- Fraser-Pryce, un dernier exploit? -

Lancée sur les bases d'une saison historique, Shelly-Ann Fraser-Pryce a connu deux coups d'arrêt ces deux dernières semaines.

D'abord en se retirant à Lausanne au dernier moment à cause d'une alerte à l'échauffement, puis en étant battue pour la première fois de l'année sur 100 m à Bruxelles par son amie jamaïcaine Shericka Jackson (10.73 contre 10.74).

Reste un 5e titre de championne du monde décroché en juillet à Eugene (Etats-Unis), et six chronos en moins de 10 sec 70, un enchaînement jamais vu, réussi à 35 ans, avant son dernier 100 m jeudi à Zurich.

- Duplantis au rebond -

Patron incontesté de la perche, champion olympique, champion du monde et champion d'Europe, le recordman du monde Armand Duplantis s'est enfin montré faillible avec une première défaite en 2022 à Bruxelles.

"Je suis humain, on fait des erreurs parfois, comme à Bruxelles la semaine dernière. L'échec est important. J'ai beaucoup appris pendant ma carrière de mes principales défaites. Il faut savoir tirer le bon des mauvais moments, comprendre ce qui n'a pas marché. Je peux vous dire que je suis prêt pour demain", a-t-il assuré.

- Lyles ambitieux -

"Dans tout ce que je fais je veux être le meilleur. Je veux courir vite, plus vite que quiconque. Je ne veux pas battre le record du monde, je veux l'exploser. Je veux marquer les gens autour du monde, nous pratiquons un sport universel."

Comme à son habitude, Noah Lyles s'est montré offensif en conférence de presse, répétant son envie de surpasser le record sur 200 m de la légende Usain Bolt (19.19 en 2009).

A Zurich, il en aura une nouvelle fois l'occasion avec des concurrents de qualité (Erriyon Knighton, Kenny Bednarek) et un public réputé bruyant dans le stade du Letzigrund.

"Je peux être performant n'importe quand mais j'ai besoin de la foule. Si vous ne faites pas assez de bruit est-ce que vous méritez un record du monde? Montrez-moi que vous le voulez!", a-t-il clamé.

- Les Bleus de retour -

Un an après une absence totale, les Français font leur retour aux finales de la Ligue de diamant. Benjamin Robert et Gabriel Tual ont un joli coup à jouer sur 800 m, une course ouverte, alors que la victoire offre une invitation pour les prochains Championnats du monde à Budapest en août 2023, en plus du trophée et de la prime de 30.000 dollars (30.318 euros).

Rénelle Lamote espère faire de nouveau descendre le chrono sur 800 m deux semaines après son record personnel à Lausanne (1:57.84), alors que Renaud Lavillenie fait de nouveau face à Armand Duplantis à la perche.

Le hurdler Just Kwaou-Mathey, une des révélations de la saison, a profité d'un forfait pour se glisser dans une course royale sur 110 m haies avec le champion olympique jamaïcain Hansle Parchment, le champion du monde américain Grant Holloway et le champion d'Europe espagnol Asier Martinez.