Le FC Groningue envoie Cyril Ngonge chez les espoirs pour raisons disciplinaires

L'attaquant belge de 22 ans a marqué deux buts en cinq apparitions cette saison, contre le FC Volendam et l'Ajax. Malgré ça, il a été envoyé chez les espoirs car Ngonge ne "correspond pas au cadre disciplinaire fixé le staff technique". "La dynamique de groupe est l'un de nos défis actuels. Nous avons fixé ensemble un cadre que chacun doit respecter. Il s'agit de discipline, de bonnes manières, d'attitude et de comportement, sur et en dehors du terrain. Cyril ne correspond actuellement pas à ce cadre. C'est dommage car il a des qualités qu'il peut mettre au service de l'équipe", a expliqué l'entraîneur allemand Frank Wormuth. Après la 5e journée, le FC Groningue pointe à la 12e place avec 5 points. Le retour dans le noyau A du joueur formé au Club de Bruges n'a pas été défini. "Cela dépend de lui. Nous n'allons pas le laisser tomber mais pour l'instant, cette mesure est nécessaire. Nous voulons de la tranquillité au sein de l'équipe. Nous allons continuer de travailler avec Cyril pour le réintégrer." (Belga)