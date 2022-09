Mickaël Tirpan retourne à Kasimpasa

(Belga) Mickaël Tirpan a quitté le club néerlandais du Fortuna Sittard pour retourner dans son ancienne formation, Kasimpasa. L'équipe d'Eredivisie l'a annoncé jeudi.

Tirpan a quitté Lokeren pour Kasimpasa en janvier 2020. Un an plus tard, le Bruxellois de 28 ans a été prêté par les Turcs au Fortuna Sittard avant d'être transféré définitivement lors du mercato estival 2021. Le défenseur latéral droit a disputé les cinq premières rencontres de D1 néerlandaise cette saison et a compilé 1 but et 1 assist en 45 matches pour le Fortuna, où il disposait d'un contrat jusqu'en juin 2024. (Belga)