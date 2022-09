Un parcours à la Football Manager: qui est le nouveau coach de Chelsea?

Le successeur de Thomas Tuchel, viré mercredi après la défaite un Ligue des Champions à Zagreb, a été annoncé. L'Anglais Graham Potter, peu connu du grand public, s'est engagé chez les Blues. Le désormais ancien coach de Brighton a un parcours plus qu'original.

Graham Potter n'a pas eu une carrière professionnelle de très haut niveau. De la même génération que David Beckham, l'ancien latérale gauche compte malgré tout une petite sélection chez les U21 Anglais avant d'enchaîner les saisons dans les divisions inférieures anglaises. "J'étais assez nul", reconnaissait-il dans une interview de 2018 pour le site Wales Online. En 2005, il prend sa retraite des terrains et décide de se lancer à fond dans le coaching.

Le magicien de Suède

Celui qui possède un diplôme en sciences sociales se lance pour la première fois en 2011 comme entraîneur principale d'une équipe en... division 4 suédoise. À Ostersunds, Potter fait rapidement parler sa magie. Il mène le petit club de D4 en D1 rapidement et remporte même la Coupe de Suède en 2017, le premier trophée national du club. La saison suivante, le club issu d'une ville d'à peine 50.000 habitants réussit l'exploit de se qualifier pour la phase de poule de l'Europa League en sortant Galatasaray en préliminaires. Mieux encore, les Suédois finissent deuxième de leur groupe et filent rencontrer le grand Arsenal en 1/16 de finale. Ostersunds est logiquement battu 0-3 à l'aller mais réussit le miracle de s'imposer 1-2 à Londres. Graham Potter a laissé sa carte de visite en Angleterre.



(c)Belga

La transformation de Brighton

Malgrè un passage mitigé au niveau des résultats à Swansea (D2 anglaise), Potter séduit les dirigeants de Brighton and Hove Albion en 2019 grâce à sa philosophie de jeu. Le technicien découvre donc la Premier League à 43 ans. A Brighton, il réalise une véritable révolution en recrutant de nombreux talents à bas prix comme évidement Leandro Trossard. Chaque saison, les Seagulls deviennent de plus en plus redoutables à affronter. Potter y a établit un véritable projet de long terme. Il réussit à faire progresser de nombreux joueurs qui sont par la suite revendu très chers. Ben White à Arsenal pour 58 millions d'euros, Yves Bissouma à Tottenham pour 30 millions d'euros et Marc Cucurella pour plus de 65 millions à Chelsea en sont les parfaits exemples.



(c)Belga

Une vraie philosophie de jeu

La saison dernière, Brighton termine à la 9ème place du championnat, le meilleur classement de l'Histoire du club. Les Seagulls réalisent à nouveau un excellent début de campagne avec une quatrième place actuellement malgré les départs de Cucurella et de Bissouma. Une des clés du succès du club depuis l'arrivée de Potter, c'est le jeu prôné par le sorcier anglais. Le Brighton de Graham Potter se caractérisait par un jeu de possession et de pressing intense. Malgré les faibles moyens du club, les Seagulls pratiquaient un football aussi attractif que très solide défensivement (6ème défense de la saison dernière) reconnu de tous les observateurs en Angleterre.

À 47 ans et après 4 ans sur la côte sud, Graham Potter franchit une étape cruciale dans sa carrière. Il sera attendu au tournant à Chelsea, un club où il ne fait pas toujours bon d'être entraîneur et dans lequel il bénéficiera certainement de moins de temps qu'à Brighton.