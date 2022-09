Énorme émotion: Richarlison en larmes dans les bras de son père après son doublé en Ligue des Champions (vidéo)

C'est une soirée que Richarlison n'oubliera jamais. L'attaquant brésilien de Tottenham jouait le tout premier match de sa carrière en Ligue des Champions ce mercredi face à l'Olympique de Marseille. Et l'international n'a pas eu besoin d'un long temps d'adaptation à la compétition car il a offert la victoire à son équipe grâce à un joli doublé de la tête (2-0).

Après le match, les caméras ont capté un moment d'une très forte émotion. Le joueur de 25 ans est tombé en larmes dans les bras de son père, en bas d'une tribune. Sur Twitter, Richarlison a exprimé sa gratitude envers son papa. "C'était des années de lutte, et tu as toujours été à mes côtés. Je dois juste te remercier de ne pas m'avoir abandonné, moi et mon rêve", écrit-il. "Aujourd'hui, te voir ici a rendu le moment encore plus excitant. Nous continuons ensemble pour des rêves encore plus grands à venir ! Merci papa!"