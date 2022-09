Exceptionnel Remco: Evenepoel assomme la Vuelta en remportant la 18ème étape

Remco Evenepoel aperçoit la victoire au Tour d'Espagne. Le Belge a parfaitement géré son avantage lors de la 18ème étape de la Vuelta qui se terminait au sommet de l'Alto de Piornal. Le jeune coureur a résisté aux nombreuses attaques de ses poursuivants et a remporté le sprint final face à son dauphin Enric Mas. "C'est un nouvel accomplissement dans ma carrière", a-t-il déclaré après l'arrivée. "C'était le jour le plus parfait possible."

Une deuxième victoire pour le Belge sur ce Tour d'Espagne. Il reprend par la même occasion 6 secondes sur Mas grâce aux deux petites secondes d'avance sur la ligne et grâce aux bonifications. Il compte maintenant 2'07" d'avance sur l'Espagnol au général à trois étapes de l'arrivée.

44 ans d'attente pour une victoire Belge sur un Grand Tour vont peut-être prendre fin ce dimanche.