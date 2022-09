L'AC Milan privé d'Alessandro Florenzi jusqu'en février

(Belga) Le défenseur international italien Alessandro Florenzi a été opéré jeudi après une blessure à la cuisse gauche fin août et sera indisponible environ cinq mois, a annoncé son club de l'AC Milan.

Le club de Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers et Divock Origi avait anticipé cette longue absence de son défenseur âgé de 31 ans en recrutant lors des dernières heures du mercato, le 1er septembre, le jeune latéral droit international américain Sergino Dest, 21 ans, prêté par le FC Barcelone. Florenzi s'était gravement blessé au "tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche" en toute fin de match contre Sassuolo (0-0), le 30 août, et a dû se faire opérer jeudi matin en Finlande, a annoncé l'AC Milan dans son communiqué. "L'opération a parfaitement réussi et Alessandro rentrera demain (vendredi, ndlr) en Italie pour commencer son parcours de réhabilitation. Les délais pour son retour à une pleine activité sont estimé à cinq mois", soit pas avant le début du mois de février, ajoute le club. Florenzi était prêté la saison dernière à l'AC Milan par l'AS Rome, son club formateur, après l'avoir été les saisons précédentes à Valence et au Paris Saint-Germain. Cet été, les Rossoneri ont exercé l'option d'achat et l'ont engagé jusqu'en 2025. (Belga)