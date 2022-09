Tour d'Espagne - Enric Mas va se battre "jusqu'à la fin" pour le classement général

(Belga) Enric Mas a encore perdu quelques secondes sur Remco Evenepoel au classement général du Tour d'Espagne lors de la 18e étape jeudi mais l'Espagnol, 2e à 2:07, reste positif. "J'ai engrangé de la confiance", a réagi le coureur de Movistar après la course.

Dans la montée de l'Alto del Piornal, Mas a attaqué Evenepoel à plusieurs reprises, sans parvenir à le lâcher. "Remco était très solide aujourd'hui (jeudi, ndlr.) mais je préfère garder le positif. Je me sens bien et je roule avec confiance. Je me sens de mieux en mieux et c'est le plus important. Je suis convaincu que je peux encore faire quelque chose dans les prochains jours", a reconnu Mas. Vendredi, Evenepoel espère vivre une étape calme avec un sprint massif mais Mas voit les choses différemment. "C'est une étape courte avec deux ascensions au milieu. C'est peut-être une journée pour faire la différence. Quoi qu'il en soit, je me battrai jusqu'à la fin. En tant qu'équipe, nous traversons une période difficile mais nous sommes ravis du soutien du public et nous n'allons pas abandonner facilement." (Belga)