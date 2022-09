Piet Schrijvers, ancien gardien des Pays-Bas, est décédé à 75 ans

(Belga) L'ancien gardien international néerlandais Piet Schrijvers est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé jeudi un porte-parole du FC Twente, un des clubs par lesquels Schrijvers, atteint de la maladie d'Alzheimer, est passé durant sa carrière.

Schrijvers a disputé 46 rencontres avec les 'Oranje' avec qui il a notamment disputé les finales des Coupes du monde 1974 et 1978. En club, il a joué 190 rencontres avec Twente entre 1968 et 1974 avant de rejoindre l'Ajax Amsterdam. Avec le club de la capitale, il a remporté cinq titres de champion des Pays-Bas entre 1974 et 1983, jouant 269 rencontres pour les Amstellodamois avant de finir sa carrière à Zwolle entre 1983 et 1985.