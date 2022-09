US Open - Gilles-Arnaud Bailly se qualifie pour les demi-finales, Alexander Blockx sorti en quarts

(Belga) Gilles-Arnaud Bailly s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi juniors de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, jeudi à New York.

Bailly, 5e mondial chez les juniors et tête de série N.2, s'est imposé en trois sets 6-4, 3-6, 6-1 contre l'Américain Kyle Kang (ITF 163). La rencontre a duré 1 heure et 51 minutes. Pour tenter de se qualifier pour la deuxième finale de sa saison en Grand Chelem après Roland-Garros en juin dernier, Bailly, 16 ans, affrontera le Hongkongais Coleman Wong, 15e mondial et tête de série N.9. Alexander Blockx, 23e mondial chez les juniors, a lui vu son parcours prendre fin en quarts de finale après sa défaite en trois sets 6-1, 3-6, 6-2 contre l'Espagnol Martin Landaluce, 10e mondial et tête de série N.5. Bailly et Blockx sont engagés ensemble en double où ils forment la paire tête de série N.5. Au 2e tour, ils affronteront l'Américain Leanid Boika et le Russe Yaroslav Demin. (Belga)