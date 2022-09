Conference League - Violents affrontements entre supporters à Nice-Cologne: 32 blessés dont un grave

(Belga) Trente-deux blessés dont un grièvement: lourd bilan pour les violents affrontements entre supporters jeudi à l'Allianz Riviera de Nice avant la rencontre de Coupe d'Europe entre l'OGC Nice et les Allemands du FC Cologne, finalement reportée d'une heure, le temps que le calme revienne.

Une heure avant le coup d'envoi du match de cette 1ère journée de la Ligue Europa Conférence, la plus petite des trois Coupes d'Europe de football, plusieurs centaines de supporteurs cagoulés aux couleurs du club de Cologne, sur les plus de 8.000 présents dans la tribune Ray, ont envahi la tribune présidentielle, ou tribune Ségurane, pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud, ont constaté des journalistes de l'AFP dans le stade. Les supporteurs en sont venus aux mains, parfois armés de chaises ou de barres de fer arrachées dans le stade, ont constaté les journalistes de l'AFP dans le stade. Au total, 32 personnes ont été blessées, dont deux policiers et un stadier, et quatre hospitalisées, selon un dernier bilan de la préfecture vers 22h30. Parmi elles, un supporter venu de la tribune du FC Cologne a été hospitalisé en "urgence absolue" après une chute de plus de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes. Son pronostic vital est engagé, a insisté la préfecture vers 20h00. "Très alcoolisé", cet homme était en fait un supporter parisien, a précisé vers 20h00 la préfecture des Alpes-Maritimes à l'AFP. Au coup d'envoi du match, à 19h40, avec près d'une heure de retard, le club de supporters des "Supras Auteuil" du PSG a ainsi sorti une banderole au sein de la tribune attribuée aux Allemands, a constaté un journaliste de l'AFP. (Belga)