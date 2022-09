Conference League - Dominée mais pas défaite, La Gantoise prend un point dans la douleur à Molde

(Belga) Jeudi soir, la première journée du groupe F de la phase de poules de la Conference League a vu La Gantoise empocher le point du nul en déplacement à Molde (0-0). Les joueurs ont respecté une minute de silence en mémoire de la Reine Elizabeth II.

La première mi-temps a été disputée sans pour autant que le marquoir ne se débloque. Trop collectif, Cuypers a gâché une occasion de but (18e) quelques instants avec que Breivik n'hésite pas à saisir l'opportunité en tentant sa chance face à un Nardi solide sur ses appuis (20e). Torunarigha a dû s'interposer face à une tentative norvégienne (27e) avant de lui-même tenter sa chance de loin (32e). Quelques minutes plus tard, la Gantoise a proposé un joli mouvement collectif qui a abouti à un centre tendu vers Cuypers, mais l'attaquant n'a su rabattre suffisamment sa tentative (38e). Castro-Montes a encore mis à contribution Karlstrom sur une frappe de l'entrée de la surface, sans succès (43e). La deuxième période a débuté doucement, avec La Gantoise plutôt sur la défensive. Dès son entrée, le capitaine norvégien Eikrem a alerté Nardi d'un tir flottant à 25 mètres (68e) avant de trop enlever un nouvel essai dans la surface gantoise (70e). L'arrivée d'Eikrem a d'ailleurs coïncidé avec un regain d'énergie pour Molde, qui a alors pris fermement la rencontre en main, Eikrem forçant une nouvelle fois Nardi à s'interposer sur un tir à ras de terre (77e). Et le gardien français de s'illustrer encore quelques minutes plus tard en plongeant dans les pieds de Brynhildsen (85e), permettant à son équipe de résister jusqu'au coup de sifflet final. Avec le nul blanc entre les Shamrock Rovers et Djugarden (0-0), les quatre équipes du groupe F sont à égalité parfaite à l'issue de la première journée. (Belga)