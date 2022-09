US Open - Joachim Gérard se qualifie pour les demi-finales en double

(Belga) Joachim Gérard s'est qualifié pour les demi-finales du double en fauteuil roulant à l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, jeudi à New York.

Associé au Néerlandais Tom Egberink, Gérard s'est imposé 7-5, 6-4 face à la paire composée de l'Argentin Gustavo Fernandez et le Japonais Shingo Kunieda. La rencontre a duré 1 heure et 56 minutes En simple, Gérard, 7e mondial, a été éliminé au premier tour mercredi après sa défaite 6-3, 7-5 contre Kunieda, N.1 mondial. En 2021, Gérard avait remporté l'Open d'Australie et Wimbledon en simple. En double, il a remporté deux fois l'Open d'Australie (2017 et 2019), Wimbledon (2019) et Roland-Garros (2014). (Belga)