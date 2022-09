US Open - Gilles-Arnaud Bailly et Alexander Blockx sortis au deuxième tour en double

(Belga) Gilles-Arnaud Bailly et Alexander Blockx ont été éliminés au deuxième tour du double juniors de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, jeudi à New York.

Bailly et Blockx, qui forment la paire tête de série N.5, se sont inclinés 4-6, 7-6, 10/2 face à la paire composée de l'Américain Leanid Boika et le Russe Yaroslav Demin. En simple, Bailly, 5e mondial chez les juniors et tête de série N.2, avait validé plus tôt jeudi son ticket pour les demi-finales après sa victoire en trois sets 6-4, 3-6, 6-1 contre l'Américain Kyle Kang (ITF 163). Blockx, 23e mondial chez les juniors, a lui vu son parcours prendre fin en quarts de finale jeudi après sa défaite en trois sets 6-1, 3-6, 6-2 contre l'Espagnol Martin Landaluce, 10e mondial et tête de série N.5. (Belga)