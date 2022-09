Challenge by La Vuelta - Grace Brown s'offre la 3e étape, Annemiek van Vleuten toujours en rouge

(Belga) L'Australienne Grace Brown (FDJ-SUEZ-Futuroscope) a remporté la 3e étape du Tour d'Espagne féminin, vendredi, entre Camargo et Aguilar de Campoo (96,4 km). La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a conservé le maillot rouge.

Le peloton se divisait durant l'ascension de l'Alto Hoces de Barcena (2e catégorie, 16 km à 3,4 pour-cent). Une vingtaine de coureuses, dont le maillot rouge Annemiek van Vleuten (Movistar) et Lotte Kopecky (SD Worx), restaient ainsi devant. A 27 km de l'arrivée, l'Australienne Grace Brown (FDJ-SUEZ-Futuroscope) et la Néerlandaise Amber Kraak (Jumbo-Visma) s'échappaient. Elles étaient reprises 9 km plus loin. Brown n'en démordait pas et retentait sa chance à 10 bornes de la ligne, cette fois en compagnie de la Suissesse Elise Chabbey (Canyon/SRAM Racing). Ce duo conservait un avantage suffisant pour se disputer la victoire au sprint. Brown, 30 ans, se montrait plus rapide que Chabbey, décrochant le 11e succès de sa carrière, le 5e de la saison. L'Italienne Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) prenait la troisième place à 8 secondes. Kopecky se classait quatrième, devant la Cubaine Arlenis Sierra (Movistar). Au général, Annemiek van Vleuten garde 1:55 d'avance sur l'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) et 2:24 sur la Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx). Samedi, la 4e des 5 étapes du programme se disputera entre Palencia et Ségovie. Van Vleuten est la tenante du titre. (Belga)