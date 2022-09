GP Fourmies - Sprint royal attendu pour succéder au palmarès à Elia Viviani

(Belga) Dimanche, la 89e édition du Grand Prix Fourmies-La Voix du Nord aura lieu dans la ville de Fourmies, dans le nord de la France. Onze WorldTeams seront au départ de cette course de catégorie 1.Pro longue de 197,6 km. Souvent le Boulevard Charles de Gaulle de Fourmies, où est jugée l'arrivée, accueille un sprint massif et une sacrée brochette de sprinteurs seront présents. L'année dernière, l'Italien Elia Viviani, qui n'est plus au départ, s'était imposé au sprint devant l'Allemand Pascal Ackermann et le Colombien Fernando Gaviria. Jonas Van Genechten est le dernier vainqueur belge du GP Fourmies en 2014. Arnaud De Lie pourrait lui succéder même si son équipe Lotto Soudal a aussi délégué Caleb Ewan et qu'il devra peut-être se mettre au service de l'Australien.

Du départ de Fourmies, la course se dirigera vers Ramousies peu après midi où, après 37 kilomètres, la Côte Bocquet sera la première montée de la journée, immédiatement suivie de celle du Sacré Coeur. Cette boucle sera effectuée deux fois encore pour aborder le circuit principal après 142,6 kilomètres. Ensuite, il y aura cinq tours de circuit local de 11 kilomètres. La liste provisoire des participants comprend les noms de nombreux hommes rapides. Max Walscheid (Cofidis), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert), Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), Hugo Hofstetter (Team Arkéa-Samic), Caleb Ewan et Arnaud De Lie (Lotto Soudal), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Rudy Barbier (Israël-Premier Tech) et autre Kristoffer Halvorsen (UNO-X), (Belga)