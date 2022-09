Eredivisie - Julio Velazquez est le nouveau coach du Fortuna Sittard

(Belga) Le Fortuna Sittard, lanterne rouge en Eredivisie néerlandaise, a choisi son nouveau coach. Il a porté son choix sur Julio Velazquez qui succède au Néerlandais Sjors Ultee, remercié après trois défaites. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison.

Velazquez compte déjà une belle expérience de T1 en Espagne (Villarreal, Murcia, Real Betis et Deportivo Alavès), en Italie (Udinese) et au Portugal (Belenenses, Vitoria Setubal et Maritimo). Le Fortuna Sittard a perdu ses cinq premiers matches de la saison en championnat des Pays-Bas de football. Le club avait commencé la saison avec de grandes ambitions après avoir attiré l'attaquant turc Burak Yilmaz en provenance de Lille. (Belga)