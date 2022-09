Euro de basket 3x3 - Les Belgian Lions s'inclinent face aux Pays-Bas, joueront la Lituanie en quarts

(Belga) Après sa victoire 14-13 aux dépens de l'Azerbaïdjan (FIBA 75), l'équipe de Belgique de basket 3x3 (FIBA 6) a perdu 21-17 face aux Pays-Bas son 2e match de groupe à la Coupe d'Europe (championnat d'Europe), vendredi soir à Graz en Autriche. Entre-temps, les Néerlandais avaient dominé les Azerbaïdjanais 22-6. Comme les deux premiers de chaque poule se hissaient en quarts de finale, les Belgian Lions 3x3 (2e de la poule D) seront opposés dimanche (16h05) pour une place en demi-finales à la Lituanie, 2e équipe au classement FIBA, vice-championne du monde en juin à Anvers, battue en finale par la Serbie.

L'équipe belge à Graz est composée de Caspar Augustijnen, Nick Celis, Bryan De Valck et Thibaut Vervoort. En août, ce quatuor a remporté, sous les couleurs de la Team Antwerp, le Masters de Debrecen en Hongrie. Ce fut leur première victoire en tournoi sur le circuit principal. Fin juin, la Belgique a terminé à la 4e place des championnats du monde à Anvers après avoir perdu en petite finale contre la France. La Serbie a tenu son rôle de favori et a battu la Lituanie en finale. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Maxime Depuydt et Bryan De Valck représentaient la Belgique. L'équipe nationale belge féminine de basket 3x3 n'a pas réussi à se qualifier pour cette Coupe d'Europe. (Belga)