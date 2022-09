15 ans plus tard, le Standard retrouve le goût de la victoire à Saint-Trond

Le Standard a signé un troisième succès consécutif en championnat, 1-2 vendredi soir à Saint-Trond en match d'ouverture de la 8e journée de la Jupiler Pro League. Les Rouches avec 13 points se retrouvent en 6e position au classement. Saint-Trond est 10e avec 10 points.

Après une première partie de match où les deux équipes se sont observées sans réellement appuyer leurs actions offensives, le Standard mit le nez à la fenêtre à la 25e minute. Sur un long centre de la gauche une puissante reprise de la tête de Dewaele obligeait Schmidt à la parade. Dans la minute suivante, une interception du même Dewaele sur Al-Dakhil profitait à Amallah qui servait Dragus dont le plat du pied glissait calmement le ballon dans les filets (26e, 0-1).

Saint-Trond se réveilla un peu et sans une intervention de Dussenne, les Canaris auraient sans doute égalisé (39e). Les Liégeois se mirent à l'abri juste avant le repos quand, après une mauvaise relance, Leistner trompait son propre gardien sur le centre de Raskin qui suivit (43e, 0-2). À la reprise, les Trudonnaires appuyèrent davantage leurs actions sans vraiment menacer Bodart. Jusqu'à la 60e minute, quand une faute de la main de Bokadi contraignit M. Boucau d'indiquer le point de penalty après consultation du VAR. Brüls ne se fit pas prier (63e, 1-2).

Le match aurait pu être relancé mais les Limbourgeois, trop brouillons, n'ont jamais vraiment été en mesure de déstabiliser leurs adversaires à l'inverse du nouveau venu du Standard Davida qui bien lancé vit son envoi s'écraser sur le poteau. Saint-Trond n'en demeurait pas moins à un seul but d'arracher le partage et Dussenne (77e) et surtout une parade de Bodart (90e+3), sur un tir de Koita, durent s'employer pour préserver le succès du Standard.