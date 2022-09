La honte en Coupe Arabe U17: la finale tourne à la bagarre générale après les tirs au but (vidéos)

La finale de la Coupe Arabe U17 s'est très mal terminée. La rencontre opposait l'Algérie au Maroc, et ce sont les Fennecs qui l'ont emporté après un match intense, gagné 4-2 aux tirs au but. Après le dernier penalty, synonyme de sacre, les choses ont dérapé.

Les joueurs en sont ainsi venus aux mains, et des coups de poing et de pied ont été échangés. Il a fallu plusieurs minutes pour que tout le monde se calme et que la cérémonie de remise des prix soit organisée.

Des images honteuses, heureusement contre-balancées par la haie d'honneur des Algériens avant de recevoir leur trophée.