"Peut-être le jour le plus important de ma vie": Remco Evenepoel est à 180 km du Graal à la Vuelta (vidéo)

Remco Evenepoel est à quelques heures seulement du plus grand titre de sa jeune carrière. Après 44 ans d'attente, la Belgique pourrait à nouveau voir un coureur glaner la victoire sur un grand tour.

Ce samedi, Evenepoel dispute la dernière grande étape du Tour d'Espagne, avec l'ambition de s'adjuger le maillot rouge, qu'il défend ardemment depuis des jours. Avant le départ, notre compatriote n'a pas caché sa grande impatience. "C'est la dernière journée importante. Je dois être à mon meilleur niveau, mais j'ai hâte de commencer. Il n'y a pas d'anxiété, mais un peu de nervosité et d'excitation. C'est un joueur très important, peut-être le plus important de ma vie. j'ai juste hâte de commencer, tout se jouera sur les deux dernières montées. Il faut rester calme, il me reste 180 km à faire", a déclaré le coureur à notre journaliste Mathieu Langer.

Reste à croiser les doigts pour que tout se passe bien !