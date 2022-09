Une répétition générale à 2 mois de la Coupe du Monde: le Qatar a inauguré son dernier stade (vidéos)

Le stade Lusail, dernière des huit enceintes du Mondial-2022 au Qatar, a été officiellement inauguré vendredi lors d'un match entre les clubs champions d'Arabie saoudite et d'Egypte, Al Hilal et Zamalek, dont le coup d'envoi a été donné à 21h00 locales (20h00 heure de Paris).

La rencontre amicale, appelée Lusail Super Cup, est "le dernier test de la préparation d'un stade avant la Coupe du monde", a rappelé le directeur général du comité d'organisation, Yasir Al-Jamal. Elle se joue à guichets fermés, selon les organisateurs. Le stade Lusail, à l'armature dorée, a une capacité de 80.000 places, soit la plus grande enceinte du tournoi.

Situé dans la nouvelle ville de Lusail, à 20 km au nord de la capitale, Doha, le stade accueillera dix rencontres, dont la finale de la Coupe du monde de football, la première à se tenir dans le monde arabe, du 20 novembre au 18 décembre. Le stade Lusail, dont la construction a coûté près de 700 millions d'euros, est inspiré "par le jeu d'ombres et de lumières qui caractérise la lanterne traditionnelle fanar", précisent les organisateurs. "Sa forme et sa façade font écho aux motifs décoratifs des bols et autres récipients caractéristiques de l'âge d'or de l'art et de l'artisanat du monde arabo-musulman."

Avant cette inauguration officielle, un match de championnat du Qatar entre Al-Arabi et Al-Rayyan y avait été organisé le 11 août, ainsi qu'une soirée d'orientation à destination des 20.000 volontaires du Mondial, le 2 septembre.