Thiago Motta futur entraîneur de Bologne

(Belga) L'ex-international italien Thiago Motta, sans club depuis son départ de La Spezia en juin, sera à partir de lundi le nouvel entraîneur de Bologne en remplacement de Sinisa Mihajlovic, a indiqué samedi la direction du club.

"On a décidé que l'entraîneur de l'équipe première serait, à partir de lundi, Thiago Motta, je peux officiellement le confirmer", a déclaré en conférence de presse Claudio Fenucci, administrateur délégué de Bologne. Quelques "derniers aspects contractuels" restent à régler, a-t-il toutefois ajouté, en confirmant au passage que l'équipe serait dirigée par Luca Vigiani, entraîneur de l'équipe des moins de 19 ans, dimanche contre la Fiorentina (6e journée de Serie A). Thiago Motta, 40 ans, a quitté en juin La Spezia après une saison en Ligurie. L'ancien joueur italo-brésilien du Paris SG et de l'Inter Milan y a vécu sa plus longue expérience d'entraîneur professionnel, conclue par une 16e place synonyme de maintien, après un court passage sur le banc du Genoa en 2019, où il avait été limogé deux mois après son arrivée. Bologne a annoncé mardi l'éviction de Sinisa Mihajlovic après cinq premières journées sans victoire (3 nuls, 2 défaites). L'ex-international serbe, âgé de 53 ans, a passé trois ans et demi dans le club, une période marquée par des classements en milieu de tableau et son combat, depuis l'été 2019, contre une leucémie. (Belga)