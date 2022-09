Thierry Neuville prend les commandes du Rallye de l'Acropole après la deuxième journée

Thierry Neuville est en tête du Rallye de l'Acropole, samedi soir en Grèce, 10e des 13 manches du championnat du monde WRC. Il devance deux autres pilotes Hyundai, l'Estonien Ott Tänak, 2e à 27.9 secondes, et l'Espagnol Dani Sordo, 3e à 52.9 secondes, à la suite des problèmes rencontrés en matinée par Sébastien Loeb (Ford), contraint à l'abandon, et Kalle Rovanperä (Toyota) relégué à plus de 16 minutes.

Le Finlandais Esapekka Lappi, qui pointait au 2e rang, derrière Neuville, à la pause de midi, a été victime d'un problème d'arrivée d'essence en début d'après-midi et a vu s'envoler ses rêves de podium, au sein d'une équipe Toyota à laquelle ce "rallye des dieux" ne réussit pas du tout. Quant à Tänak, retardé en fin de matinée par un souci de différentiel, il a repris sa marche en avant, lui qui vient de gagner cet été en Finlande et en Belgique, après s'être déjà imposé en Sardaigne en juin.

Neuville et lui sont les deux derniers rivaux de Rovanperä pour le titre mondial. Il reste trois étapes spéciales à disputer dimanche.